Lazio sprecona | il Verona la gela | 1-1 al Bentegodi

(Di sabato 9 dicembre 2023), 9 dicembre 2023 – Lanon passa acontro un Hellas mai domo e autore di una rimonta nel secondo sul primo tempo chiuso in vantaggio, 1-1 il risultato finale con ilin 10 e gol annullato a Casale dopo un ricorso al Var. A sbloccare nel primo tempo l’ex scaligero Zaccagni di tacco al 22? su assist di Felipe Anderson, a sua volta innescato da Lazzari sulla fascia destra. Marusic, con un problema all’occhio, sostituito da Hysaj nella prima mezz’ora. Occasione al 40? per i padroni di casa con Djuric in scivolata davanti alla porta dellama manca l’aggancio e la palla va fuori. Due i minuti di recupero. Occasione di raddoppio per Felipe Anderson nella prima mezz’ora del secondo tempo, dopo una penetrazione in area e il cross di Zaccagni dalla sinistra ma il suo mancino è ...