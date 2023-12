Lazio | Sarri | «Il gol del Verona è casuale | c’è amarezza»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Le parole di Maurizio, allenatore della, nel post partita della gara contro il. I dettagli Maurizio, allenatore della, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria per 1-0 negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa. PAROLE – «Sono stati solo 12-13 minuti di superiorità numerica. La partita è stata fatta su buoni livelli, peccato per il risultato. La partita era in mano, non abbiamo preso nemmeno un tiro in porta perché sul gol Ngonge voleva crossare. C’è rammarico per non averla chiusa, non abbiamo sfruttato le occasioni ma la squadra ha fatto una buona partita. Segnali positivi ne ho visti tanti, rimane l’per il risultato ma ho visto la squadra con un buon atteggiamento, propositiva, una squadra che non concedeva niente. Dobbiamo valutare ...