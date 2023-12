Lavoratori contro influencer | sannita protagonista a ‘Ciao Darwin’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna Ciao Darwin 9. Nella terza puntata del celebre programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 8 dicembre, unha fatto sentire la propria voce e si è resonel corso di un dibattito. Si Antonio Parisi, numero 49, un commerciante di cereali originario di Baselice, in provincia di Benevento. La terza puntata ha visto sfidarsi i, guidati da Cristina Quaranta, e gli, capitanati da Soleil Sorge. Durante il dibattito, Parisi ha preso la parola e ha fatto sentire la sua voce in modo deciso e appassionato. “Dovete ringraziare noi se mangiate la pasta”, ha affermato Parisi con orgoglio, sottolineando l’importanza del lavoro dei commercianti di cereali. Durante la ...