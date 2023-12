L' attrice Claudia Koll finisce nel dimenticatoio | ecco come è ridotta oggi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ti ricordi di, la splendidache ha fatto sognare tutti negli anni '90? Ti sei mai chiesto dove sia finita e cosa stia facendo ora? Ebbene, sta per svelarsi il mistero! Era la metà degli anni '90 e, nata nel 1965 a Roma, era sulla cresta dell'onda. Quella che tutti ricordano per il suo ruolo nel film "Così fan tutte" ha successivamente recitato in "Miracolo Italiano" e "Cucciolo" accanto a Massimo Boldi, per poi passare al piccolo schermo con "Linda e il Brigadiere" nel 1997.: un addio alle scene? Ma da un certo punto in poi,sembra scomparire. L'ultimo show televisivo a cui ha partecipato è stato "Valeria Medico Legale" e da allora sembra essersi ritirata dalle scene....