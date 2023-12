Latina | imprenditrice truffata per 15mila euro | l’attacco hacker con la tecnica “Bec”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 dicembre 2023), 9 dicembre 2023 – La Polizia di Stato Questura diha concluso un’attività di indagine all’esito della quale è stato segnalato alla Procura della Repubblica un 40enne, individuato quale autore di una truffa informatica perpetrata con il noto sistema B.E.C. (Business Email Compromise). Nella circostanza la titolare di un’azienda attiva nel settore dei generatori di calore, in risposta ad una sua precedente mail indirizzata ad un fornitore, ha ricevuto indicazioni per il saldo di una fattura di circa 15.000, riportante gli estremi IBAN per l’accredito della somma. Trascorsi alcuni giorni, con enorme stupore la donna veniva sollecitata al pagamento dal fornitore che non aveva ricevuto alcun pagamento. Le conseguenti indagini svolte dai poliziotti del Commissariato di Cisterna a seguito della denuncia sporta dalla ...