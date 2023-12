L’Atalanta Under 23 cade nel big match | il Padova sbanca Caravaggio

(Di sabato 9 dicembre 2023)23 viene sconfitta per 1-0 dal, che aggancia provvisoriamente il Mantova in vetta, e davanti al proprio pubblico incassa la sconfitta numero 8 in stagione, nonché la terza nelle ultime quattro partite. I biancoscudati hanno trovato il gol da tre punti nel cuore di un primo tempo senza grossi sussulti, quando Varas ha illuminato il tardo pomeriggio dicon una splendida conclusione a giro, su innesco di Radrezza, che non ha lasciato scampo a Vismara. Nella ripresa,23 ha provato ad alzare i giri del motore, ma gli uomini di Torrente vengono salvati nella ripresa da due super interventi di Antonio Donnarumma e sciupano altrettante situazioni gol con Bortolussi e Kirwan, quest’ultimo nel finale, prima del ...

