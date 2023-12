L’Atalanta batte il Milan in extremis e riaccende la lotta Champions | la nuova classifica

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023)il, partita spettacolare al Gewiss Stadium,infuocata per un posto tra le prime quattro: ladi Serie A Questa sera alle 18:00 è andato in scena il big match fra Atalanta e. I rossoneri, dopo la convincente vittoria contro il Frosinone, speravano di non uscire a mani vuote dal Gewiss Stadium. Ma così non è stato: i ragazzi di Pioli hanno perso 3-2, grazie ad una rete negli ultimi scampoli di partita, la prima in campionato, di Luis Muriel. Lo splendido gol di tacco dell’attaccante colombiano ha lanciato i bergamaschi in, che ora insidiano il Napoli.di Serie A Con la vittoria casalinga la squadra di Gasperini si è portata a quota 23 punti, ...