La violenza online contro le donne è in crescita | aumentate le minacce online nel 2023

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nel 2022 sono state 347 leche hanno denunciato di aver ricevuto, mentre nei primi dieci mesi delle denunce sono state già 371, si tratta di un incremento pari al +24%. Lesono spesso un primo passo per avviare una vera e propria persecuzione. È quanto emerge dal report della polizia postale sulladi genere. Nelgli strumentipiù utilizzati per minacciare lesono i social network (50%), e le app di messaggistica (31%). Avvicinarsi a strumenti per comunicare con la paura di subire attacchi verbali costituisce già un forte elemento di limitazione della libertà ...

Lacontro le donne può cominciare tra i banchi di scuola, si insinua fra le battute 'pesanti' dei compagni, cresce sui social network con i commenti sessisti ai post, si diffonde con ...

A livello nazionale nei primi dieci mesi del 2023 sono stati 826 i casi di violenza di genere online contro le donne gestiti dalla Polizia Postale. Nel 2023, invece, gli strumenti online più ...

Poche e semplici regole per riconoscere persone potenzialmente violente e pericolose e quali comportamenti adottare per non subire pressioni e prevaricazioni anche in rete ...