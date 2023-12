La Spezia | uccide la moglie e la veglia per un giorno e mezzo in albergo | la lettera firmata da entrambi

(Di sabato 9 dicembre 2023) Pubblicato il 9 Dicembre, 2023 Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchi avevano espresso in una, scritta da lei eda, il proposito di suicidarsi. La missiva è tra gli elementi raccolti ieri dai carabinieri nella stanza d’di Mattarana, in provincia della, dove Cominotti, di 53 anni, è stata trovata morta. Arla sarebbe stato il marito, Zenucchi, di 57 anni, come lui stesso ha confessato quando, poche ore dopo è stato fermato dai carabinieri. I dettagli sono stati resi noti dalla Procura della Repubblica della. Secondo quanto si apprende, nella sua confessione Zenucchi avrebbe affermato di aver ucciso lamercoledì. Sarebbe, quindi, rimasto con il corpo nella stanza ...

La lettera ora, fa sapere la Procura della, è in mano agli investigatori. Nei giorni precedenti l'omicidio, la vittima ha più volte rinviato in check out con l'albergo perché non si sentiva ...

La scoperta del delitto avvenuta nell’hotel dove alloggiava una coppia: Alfredo Zenucchi, con alcuni fendenti di rasoio, ha ucciso la moglie Rossella Cominotti ...

