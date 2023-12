La Spezia | donna uccisa in albergo | spunta lettera d’addio

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – Era tutto contenuto in una. Una missiva nella quale la coppia aveva espresso il desiderio di uccidersi, trovata dai carabinieri nella camera d'a Mattarana in provincia di Ladove ladi 53 anni è stata trovata morta. A ucciderla sarebbe stato il marito, 57 anni, sembra con un rasoio, come ha confessato durante l'interrogatorio davanti al sostituto procuratore di La, Elisa Loris, poche ore dopo essere stato fermato dai carabinieri i a bordo della sua auto. Secondo quanto riferisce la Procura di Lain una nota l'uomo avrebbe ucciso la moglie il 6 dicembre, sarebbe rimasto accanto a lei fino a quando ieri mattina presto ha deciso di allontanarsi a bordo della sua auto, per poi essere fermato dai carabinieri. E' stata la ...