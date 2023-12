La Russa | «Solo l’Inter può perdere lo Scudetto Viva la Juventus!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Il presidente del Senato Ignazio Lanon crede alla rimonta del Milan. Le sue parole sul canale Youtube di Gian Luca Rossi sulla sua Inter e la sfida con la Juventus. SORPRENDENTE – Lasorprende per le sue parole: «Io ero a Napoli–Inter. Ho avuto l’impressione che questo campionato possiamo perderlonoi. Uno lo abbiamo già perso per colpa nostra, il Milan ha tenutoduro. Un sostituto di Brozovic ci avrebbe permesso di vincere. Stavolta sono più attenti nel non commettere errori, la Juventus però è la Juventus e senza coppe rende il campionato interessante.la nostra avversaria! Il Milan non mi preoccupa, Pioli lo reputo bravo però da quando ha vinto lo…Giocatore preferito? Dimarco perché viene dalla curva, mi sembra veramente interista. Lui lo è ...