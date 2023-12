La pagella di Juventus – Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro l’Inter, gli azzurri all’ Allianz Stadiumcon una buona prestazione escono ancora una volta sconfitti immeritatamente, terza sconfitta consecutiva tra campionato e champions, peccato per le die nitide occasioni sprecate da Kvaraskhelia e Di Lorenzo sullo 0-01- 0 Ho visto questo: Meret 5,5: Mai impegnato seriamente, generoso su Mckennie in occasione del salvataggio di Juan Jesus, forse dovrebbe avere più padronanza dell’area piccola. Di Lorenzo 5,5: Partita generosa macchiata dal gol fallito a tu per tu davanti a Szcz?sny. Rahmani 5: Ancora una volta si fa trovare in ritardo sul gol vittoria di Gatti, l’ombra del calciatore campione d’Italia dell’anno scorso. Juan Jesus 6,5: L’unico dei difensori azzurri che stasera si salva, ...