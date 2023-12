La musica dei Beatles con Solis String Quartet & Sarah Jane Morris

(Di sabato 9 dicembre 2023) Secondo appuntamento dell’Orfeo Jazz lunedì 11 dicembre alle ore 21:in “All you need is love”.Alle ore 21 sul palco del Teatro Orfeo le canzoni dei, quelle più popolari: il progetto costruito daconsi caratterizza per credibilità dei presupposti e piacevolezza dei risultati, nel rispetto della forza degli originali come pure dell’inevitabile esigenza di esprimere qualcosa di nuovo e stimolante.Nato da una traccia teatrale (lo spettacolo “Ho ucciso i”, incentrato sul morboso rapporto che legò l’assassino di Lennon ai Fab Four), ...

Altre News in Rete:

Recensione Nanoleaf Smart Holiday String Lights, luci di Natale con Matter

... e troviamo scene ritmiche che fanno danzare i LED in base allapresente nella stanza, captata dal microfono integrato nel controller. Inoltre, per il piaceregamer, le Nanoleaf Smart ...

Le musiche di Fio Zanotti riproposte in veste sinfonica Agenzia ANSA

Taylor Swift, oltre 1 miliardo di dollari per l'Eras Tour nel 2023 Sky Tg24

Taranto, lunedì 11 dicembre la musica dei Beatles con Solis String Quartet e Sarah Jane Morris al Teatro Orfeo

Nato da una traccia teatrale (lo spettacolo "Ho ucciso i Beatles", incentrato sul morboso rapporto che legò l'assassino di Lennon ai Fab Four), l'album/concerto "All you need is love" si mantiene legg ...

Salviamo le commesse dei negozi dalla sindrome da stress per le canzoni di Natale

Immergersi nello shopping con in sottofondo qualsiasi Christmas Album in heavy rotation può essere traumatizzante. Figuriamoci per chi lavora nel ...