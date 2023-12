La Lazio manca l’aggancio al treno Europa

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 9 dicembre 2023) Brusca frenata biancoceleste nella 15a giornata di Serie A. Ladi Sarri infatti pareggia 1-1 contro il Verona eal. Gli ospiti passano in vantaggio al 23? con un colpo di tacco dell’ex Zaccagni. Ma al 70? arriva la doccia gelata per i laziali con il pareggio di Henry, decisivo come a Udine. Il Var annulla al 74? il gol di un altro ex, Casale. L’Hellas rimane in 10 per l’espulsione di Duda (doppia ammonizione), ma resiste all’assalto degli uomini di Sarri. Il Verona non vince dalla seconda giornata e “colleziona” 13 gare senza vittorie.