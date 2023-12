La Jomi fa suo il big match contro Erice | alla ‘Palumbo’ finisce 23 a 20

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ ancora una volta laSalerno a celebrare il successo nel bigPalumbo, esattamente come accaduto in occasione della Finale Scudetto dello scorso maggio, le salernitane hanno festeggiato una importante vittoria su una delle squadre contendenti al titolo finale del campionato, chiudendo undelicatissimo in chiave classifica sul risultato di 23 – 20. Sono le ex di turno le protagoniste delle prime fasi di garaPalumbo traSalerno ed. Daniela Pinto Pereira chiude per due volte la porta a Ramona Manojlovic a pochi secondi dal fischio d’inizio, con Martina Barreiro che, invece, dopo un minuto, indirizza sul fondo della rete la pdel momentaneo ...