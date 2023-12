La Cassazione | “Mani al collo della moglie è tentato femminicidio”

(Di sabato 9 dicembre 2023) Prendere per illa, anche se l’azione non provoca ecchimosi né lesioni, è da considerareomicidio. Questa è la decisione espressa dallanella sentenza n. 48845 depositata il 7 dicembre 2023, che ha portato alla condanna di un uomo a 10 anni di carcere per(e maltrattamenti in famiglia) dopo che era arrivato a spingere la donna con cui è sposato giù dalle scale dopo averla afferrata al. “Esercitando una pressione crescente – questo quanto scritto dai giudiciSuprema Corte – l’aveva sollevata da terra, provocandone l’offuscamentovista e una momentanea perdita di conoscenza”. I legali che hanno assistito l’imputato nella causa hanno provato a sostenere che l’azione ...

