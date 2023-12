Altre News in Rete:

Pacchetto 2 x 1, bomba Juventus: l'acquisto Scudetto è nerazzurro

Giuntoli sfrutta il pacchetto 2 1 e studia il piano per il super colpo estivo: acquisto nerazzurro che anticipa la mossa dell'Inter La Juventus prepara una mossa di mercato elaborata in vista di ...

La bomba scudetto e la polvere flash: allarme per i botti nel Napoletano ilmattino.it

Pacchetto 2 x 1, bomba Juventus: l’acquisto Scudetto è nerazzurro JuveLive

La bomba scudetto e la polvere flash: allarme per i botti nel Napoletano

A tre settimane dal Capodanno, sul mercato nero dei botti illegali tutti sono alla ricerca della «bomba scudetto». E ancora i botti artigianali, quelli realizzati dai fuochisti abusivi ...

Scambio da 60 milioni complessivi: Juve KO, si incontrano oggi

Uno scambio che potrebbe cambiare, definitivamente, le carte in tavola per il giovane prodigio: ecco cosa potrebbe succedere. Il mondo del calcio è in fermento oggi a Dortmund, dove si sta svolgendo u ...