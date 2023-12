Kevin Costner ha un nuovo amore | chi è la cantante Jewel

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo il chiacchierato divorzio dalla moglie Christine Baumgartner,pare aver trovato un. Si tratterebbe dellaKilcher, con cui l’attore di ‘Balla coi lupi’ è stato avvistato in atteggiamenti complici ad un recento evento benefico. Tenera amicizia o l’inizio di una relazione seria? Impossibile dirlo, ma stando alla stampa americana i due sarebbero molto presi l’uno dall’altra. UnperNegli ultimi mesisi è trovato suo malgrado al centro della cronaca rosa a causa del divorzio da Christine Baumgartner, con cui ha intrapreso una battaglia legale senza esclusione di colpi. Ma dopo la tempesta, per l’attore ...

Altre News in Rete:

Kevin Costner, pronto per una nuova relazione post divorzio

ha voltato pagina. Dopo il costosissimo divorzio dalla seconda moglie Christine Baumgartner, il divo di Balla coi lupi sembra intenzionato ad abbracciare una nuova vita, e non ...

Kevin Costner, pronto per una nuova relazione post divorzio Vanity Fair Italia

Kevin Costner: nuovo amore in vista L’attore sembrerebbe molto vicino alla cantautrice Jewel Whoopsee

Kevin Costner, pronto per una nuova relazione post divorzio

Dopo la turbolenta separazione dalla seconda moglie, il divo di Balla coi lupi starebbe frequentando la cantante Jewel ...

Kevin Costner ritrova l’amore con la cantante Jewel

Dopo un contenzioso divorzio dall'ex moglie Christine Baumgartner, l'attore e la cantante Jewel sono stati avvistati in intimità nelle Isole Vergini britanniche, in occasione della raccolta fondi per ...