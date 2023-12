Juventus-Napoli 1-0 | la reazione di De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di sabato 9 dicembre 2023) Momento negativo delcon 3 sconfitte nelle ultime 4. Il patron Deè molto agitato e cerca soluzioni per risollevare la squadra ed evitare il mancato accesso in Champions. Periodo estremamente delicato per il, travolto da una crisi di risultati che dura ormai da diverse settimane. Nelle ultime quattro giornate di campionato sono arrivate ben tre sconfitte contro Empoli, Inter e, con una sola vittoria a Bergamo sull’Atalanta. Numeri preoccupanti che hanno fatto scivolare la squadra di Mazzarri fuori dalla zona Champions. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il presidente Aurelio Deosserva la situazione con grande apprensione. Dopo il ko contro la Juve, il patron azzurro era visibilmente contrariato e agitato. Sa bene che mancare l’accesso alla ...