Juventus | il piano cessioni di gennaio | occhio anche a Iling Junior

Altre News in Rete:

Palladino: "Genoa tosto da affrontare"

SCONFITTA CON LA- "Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione di maturità contro la, il rammarico c'è sempre e il dispiacere rimane".

Juventus, Sudakov libera Iling: il piano di Giuntoli per gennaio TuttoJuve24.it

LIVE TJ - Juventus Women - Pomigliano: a breve le formazioni ufficiali del match Tutto Juve

LIVE TJ - Juventus Women - Pomigliano 0 - 0: Caruso vicina al goal

24' - OCCASIONE JUVENTUS - Caruso ancora vicino al goal. Questa volta con una punizione che termina di poco a lato. 20' - Colpo di testa di Thomas sul cross di Boattin. Gavillet ...

LIVE TJ - Juventus Women - Pomigliano: bianconere in campo con il 4-3-3

14.30 - Mancano 30 minuti al fischio iniziale del match. Le bianconere scendono in campo per il riscaldamento: Let’s get warmed up! #JuvePomigliano pic.twitter.com/z5loyjbrKr ...