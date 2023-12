Juventus | Allegri | “Possiamo anche dire che vogliamo lo Scudetto | ma dobbiamo pensare al presente”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Le parole del tecnico dellaMassimilianodopo la vittoria per 1-0 contro il Napoli: “Vincere stasera è stato importante, abbiamo messo il Napoli a -12. Per quanto riguarda locontinuare a lavorare e a migliorare certi aspetti della partita. Buon primo tempo, poi nelle difficoltà la squadra diventa un blocco granitico e loro grosse occasioni non le hanno avute. Preoccupa non avere cambi? No,perché ho un gruppo di ragazzi che si mettono a disposizione. Rabiot e McKennie hanno fatto un lavoro straordinario, ma durante la partita potevamo gestire meglio la palla qualche volta. Cercheremo di migliorare. La voglia è encomiabile econtinuare. La settimana prossima rientrerà Weah, avremo una soluzione in più“. Continua poi: ...