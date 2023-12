Juve Napoli | l’analisi di Calvarese | «Orsato migliore in Europa»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Gianpaolo, ex arbitro, ha affidato il suo commento della direzione di gara diindi Serie A a Tuttosport Gianpaolo, ex arbitro, ha affidato il suo commento della direzione di gara diindi Serie A a Tuttosport. Le sue dichiarazioni: ANALISI – «In questo momento, considerando la flessione di Marciniak, Turpin e Gil Manzano, Danieleè il miglior arbitro d’. L’arbitro di Schio viene designato in una partita difficile per storia e classifica ma anche a causa delle recenti polemiche. Nonostante le sterili e strumentali critiche successive alla designazione, allo Stadium non sbaglia. La partita si gioca ad alti ritmi e rimane sempre sul filo. ...