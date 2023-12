Juve | Allegri | «Scudetto? Pensiamo alla prossima»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Le parole di Massimiliano, tecnico della, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Napoli Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Napoli. Di seguito le sue parole. SOGNO– «Vincere stasera è stato importante, abbiamo messo il Napoli a -12 ed è ottimo. Poi per quanto riguarda i sogni dobbiamo lavorare passo dopo passo, migliorare in certi aspetti, nella gestione della psbagliamo troppo e serve più lucidità. E’ stato un buon primo tempo. Nei momenti di difficoltà diventiamo un blocco granitico, loro hanno tenuto tanto la pma grande occasioni non ne hanno avute. Normale avere lo spirito che abbiamo avuto noi oggi». CAMBIARE OBIETTIVO – «La comunicazione interna può farci ...