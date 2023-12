John Malkovich | settant’anni di iconici personaggi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023)entra oggi nella sua settima decina, arrivando a quota. Attore e produttore cinematografico,ha recitato in innumerevoli blockbuster, come Urla del silenzio, Ombre e nebbia, Il ladro di orchidee e tanti altri. Nasce in una normalissima famiglia americana. Suo padre Daniel, editore, era figlio di immigrati croati, mentre sua madre Joe Anne, giornalista, era di origini francesi, tedesche, scozzesi ed inglesi. Da piccolo essendo molto in sovrappeso, non partecipa alle recite scolastiche. Eppure al liceo si trasforma fisicamente, diventando una nuova persona.perde i chili di troppo e si appassiona allo sport, entrando a far parte della squadra di football americano. Arrivano così gli anni universitari, in cui rimane nel suo Illinois. In questo periodo studia ...