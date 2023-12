(Di sabato 9 dicembre 2023) Torna a far discutere di sé. L'ex calciatore inglese ha commentato la presenza di opinioniste nel mondo delmaschile. 'Rovinano l'esperienza', ha spiegato nello show di Piers ...

Altre News in Rete:

Joey Barton shock: 'Le donne non dovrebbero commentare il calcio'

Torna a far discutere di sé. L'ex calciatore inglese ha commentato la presenza di opinioniste nel mondo del calcio maschile. 'Rovinano l'esperienza', ha spiegato nello show di Piers ...

Joey Barton e le frasi sessiste in tv: «Le donne non possono commentare il calcio. Non sono capaci» Corriere della Sera

Joey Barton shock: "Le donne non dovrebbero commentare il calcio" La Gazzetta dello Sport

Joey Barton e le frasi sessiste in tv: «Le donne non possono commentare il calcio. Non sono capaci»

Polemica per le parole dell’ex centrocampista di Manchester City e Newcastle. Dura replica delle giornaliste: «Se ne vada. Inutile dare ossigeno a un dibattito senza senso». Lui non ritratta e rincara ...

Barton choc: «Troppe donne commentano il calcio. Serve merito»

Joey Barton, ex calciatore della Premier League, sta facendo discutere per le due dichiarazioni a Piers Morgan. BARTON – «Non voglio vedere il sessismo nel calcio, ma se non discutiamo adeguatamente ...