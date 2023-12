(Di sabato 9 dicembre 2023) Qualche settimana fa su questo giornale ci auguravamo che il governo uti... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre News in Rete:

Germania, inflazione a tavola

...nella celebrazione dei Giorni della ricerca promossi dalla Fondazione Airc Galeries Lafayette stop a Berlino Il centro era affascinante ma non si rivelò redditizio Crolla nel 2021 l'in ...

Iva evasa: i problemi del concordato preventivo e i dati sul gettito in calo Il Foglio

Iva evasa con false fatture, indagato il patron dell'Hellas Verona Maurizio Setti: «Estraneo alle accuse, lo dimostrerò» Corriere della Sera

Germania, inflazione a tavola

Un cappuccino per una famiglia di 4 persone, o una Wiener per tutti, sono quasi proibitivi. E domani in Germania, andrà peggio. Dal primo gennaio, l'Iva abbassata al 7% nell'emergenza del Covid, ...

Iva evasa con false fatture, indagato il patron dell'Hellas Verona Maurizio Setti: «Estraneo alle accuse, lo dimostrerò»

Inchiesta a Reggio Emilia su presunte truffe all'Erario. La Finanza contesta al presidente giallobù (uno dei 26 indagati in varie regioni) una frode fiscale da 56 mila euro: Sono sereno, risponderemo ...