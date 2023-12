“Italia Europa Rivoluzione” | un saggio sugli Anni di Piombo disponibile in libreria

(Di sabato 9 dicembre 2023) Roma, 9 dic – Esce nella collana Off Topic la testimonianza di militanza identitaria neglididi Ugo Susinno. Testimonianze di militanza dal Fronte della Gioventù a Lotta Popolare (info: ars@hotmail.com). Di seguito, pubblichiamo con piacere la prefazione scritta da Luca Signorelli.: la prefazione Fu una bellissima vacanza quella che passai con tutta la famiglia a Palermo, nel 1977. La Sicilia era nel cuore di tutti noi: sole, mare, tante città d’arte ed anche molti amici e militanti di Lotta Popolarev(LP), il movimento da poco costituito da papà, che ci accolsero convgrande simpatia. Fu una vera vacanza. Nessuna riunione politica ovculturale nella sede di LP ...

