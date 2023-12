Israele-Hamas | veto Usa su risoluzione Onu | da Amnesty a Msf | le reazioni

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 9 dicembre 2023) (Adnkronos) – Si susseguono lealposto dagli Stati Uniti al testo delladel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. "Con il loro, gli Stati Uniti hanno mostrato uno spietato disprezzo per le sofferenze dei civili di fronte a uno sconvolgente numero di vittime, alla vasta distruzione e a una catastrofe umanitaria senza precedenti in corso nella Striscia di Gaza occupata" è l'accusa arrivata da Agnes Callamard, segretaria generale diInternational. "Gli Usa hanno brandito ilcome un’arma contro il Consiglio di sicurezza, pregiudicando ulteriormente la sua credibilità e capacità di adempiere al mandato di mantenere la pace e la sicurezza internazionale – ha denunciato – Non può ...