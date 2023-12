Iran | l’attivista premio Nobel Mohammadi in sciopero della fame | “Solidarietà con la minoranza religiosa bahà’i”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nargesinizierà un nuovodomani 10 dicembre, giorno in cui le verrà ufficialmente assegnato ilper la pace a Oslo, dove sarà rappresentata dai suoi figli.e giornalista 51enne, detenuta nel carcere di massima sicurezza di Evin a Teheran, è stata premiata dall’Accademia svedese per la sua “lotta contro l’oppressione delle donne in”, assegnazione su cui si era espressa anche Malala Yousafzai: “Quando vediamo che altre donne vengono apprezzate per i loro instancabili sforzi per portare giustizia, per lottare contro l’oppressione e per combattere la discriminazione di genere, ci dà speranza perché ci si rende conto che non si è soli”. Lo...