(Di sabato 9 dicembre 2023) " La gente vuole che io sia il capitano di una certa comunità . Io dico sempre: guardate, io rispetto tutti, tutta la comunità, tutte le persone. Ma io voglio solo concentrarmi su me stesso, sulla mia ...

Altre News in Rete:

'Io, il coming out, i gay, il calcio e il Cagliari', Jankto si confessa su Espn. La video - intervista

Così calciatore del Cagliari, Jakub Jankto è tornato suldichiarando la sua omosessualità, attraverso un'intervista rilasciata a ESPN in inglese. Il centrocampista ha spiegato quando ha ...

Cagliari, Jankto sul coming out: "Volevo solo dare un messaggio. Ed è andata molto bene" TUTTO mercato WEB

Jankto: «Sognavo di trovarmi a Cagliari. Coming out Vi dico come lo vivo» Cagliari News 24

"Io, il coming out, i gay, il calcio e il Cagliari", Jankto si confessa su Espn. La video - intervista

"Il calcio era, e penso che lo sia, un po omofobo e non posso cambiarlo io. Ho avuto sostegno dal Real Madrid, Arsenal e Barcellona. Non me lo aspettavo, ma è stato fantastico e d’aiuto" ...

Cagliari, Jankto sul coming-out: “Volevo solo dare un messaggio”

Il centrocampista del Cagliari, Jakub Jankto, ha parlato ai microfoni di ESPN raccontando le motivazioni dietro il suo coming out dei mesi scorsi. Di seguito le parole ...