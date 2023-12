Inzaghi | «Udinese ci ha sempre creato problemi! Da non sottovalutare»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Inter-ha presentato così la sfida nel pre-partita di Sky Sport SFIDA – Queste le parole di: «I ragazzi hanno preparato bene la partita. Abbiamo fatto 3/4 giorni di ottimo lavoro. Sappiamo la forza dell’avversario che non è da. È una squadra di valore che tutti gli anni ci haqualche problema. Gestione infortuni? In questo momento siamo in difficoltà con le rotazioni, chiederò a qualche giocatore qualche straordinario in più sapendo che ci scende in campo stasera da garanzie. Abbiamo tante partite ravvicinate, purtroppo stasera abbiamo qualche defezione. Juventus prima, pressione? Noi l’abbiamo quotidianamente. Non cambia niente giocare prima o dopo. La Juventus sta facendo bene come ...