Inter Udinese | probabili formazioni | dubbio a destra per Inzaghi

(Di sabato 9 dicembre 2023) Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte die Cioffi Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte die Cioffi.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. Allenatore:(3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cioffi

Altre News in Rete:

Udinese - Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 . I nerazzurri sono chiamati a rispondere alla Juventus in questa che pare essere a tutti gli effetti una vera e propria ...

CdS – Inter, tentazione Bastoni: indicazioni positive, titolare contro l’Udinese

Ancora qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista del match contro l'Udinese, in programma questa sera a San Siro. Tra i ballottaggi di casa Inter c'è quello riguardante il braccetto ...

Inter-Udinese: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming

Inter-Udinese si giocherà stasera alle 20,45 a San Siro e vedrà opposti i nerazzurri di Inzaghi, che vogliono riprendersi il primo posto in classifica, e i bianconeri di Cioffi, che sono al quint'ulti ...