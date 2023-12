Inter-Udinese | Frattesi pronto? Arriva un indizio social

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Davideè uno dei giocatori che questa sera potrebbe essere coinvolto in un ballottaggio in vista della formazione di. Sebbene dalle ultime notizie sembrino destinati a partire titolari Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella, dainerazzurriun possibile– Dopo la vittoria della Juventus sul Napoli, Simone Inzaghi studia le migliori mosse possibili pere recuperare subito il primo posto della classifica. Al momento l’unico balottaggio per la formazione iniziale riguarda Carlos Augusto e Alessandro Bastoni a sinistra, con quest’ultimo di rientro da un infortunio. A centrocampo non sembrano esserci grossi dubbi, con Henrikh Mkhitaryan e Nicolò ...