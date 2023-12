Inter-Udinese | dove vederla in tv e streaming | le probabili formazioni

Altre News in Rete:

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato alle 20.45 in camposu Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica alle 12.30 tocca a Frosinone - Torino su Sky Sport Calcio, ...

FCIN1908 / Inter, Bastoni provato fra i titolari: le ultime per l’Udinese fcinter1908

Dalmat: “Con l’Udinese sempre gare complicate, ma l’Inter deve vincere. Non so Inzaghi…”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato di Inter -Udinese, gara in programma questa sera a San Siro. " L'Udinese è una squadra un po' in difficoltà, ma giocare contr ...

Inter, c'è Bastoni titolare contro l'Udinese. Esordio dal via in A per Bisseck

Il difensore si era fermato durante la pausa per la Nazionale. Darmian esterno di centrocampo, Cuadrado e Frattesi in panchina ...