Inter-Udinese | ancora una risposta da dare al corto muso

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023)fa riproporre un tema già visto a Napoli: bisogna confermare la vetta della classifica dopo un bruttissimo successo della Juventus al venerdì sera. Oggi alle 20.45 necessario continuare sulla rotta intrapresa al Maradona. LA CORSA PROSEGUE –arriva a ventiquattro ore da Juventus-Napoli 1-0. Una partita dove, per l’ennesima volta, la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto il massimo dal minimo, ossia con il solito gol di un difensore (Federico Gatti) e pochissimo altro. L’, pur avendo spazzato via quasi tutte le avversarie incontrate davanti finora in Serie A, si trova a dover rispondere a chi è lì con una serie inenarrabile di sfangate, ma il timore è che possa essere così per tutto il resto della stagione. Bisognerà essere quindi ...