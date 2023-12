Inter-Udinese 4-0 | pagelle | Lautaro Martinez cattivo 8 | Inzaghi 10!

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’domina e chiude la praticanei primi 45 minuti. 4-0 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Simonee il suo giocattolo sono da 10. Ledella partita. YANN SOMMER 6 – Spettatore non pagante, gioca 90 minuti e per questo gli viene dato il sei politico.– DIFESA YANN BISSECK 7 – La parola ‘paura‘ nel suo vocabolario non esiste. Nel primo tempo spinge come un demone, arriva al cross in scivolata in un’occasione trovando Dimarco quasi a porta vuota. Un esterno aggiunto al posto di Darmian. FRANCESCO ACERBI 6 – Non deve lavorare più di tanto, ma nelle due occasioni dell’a inizio partita si abbassa forse troppo. ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Sembra non essersi mai infortunato. Sovrapposizioni su ...