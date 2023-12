Inter | Inzaghi | 'Juve? Noi la pressione l'abbiamo ogni giorno | prima o dopo non cambia'

Altre News in Rete:

Formazioni ufficiali Inter - Udinese: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori - Il Veggente

- Udinese, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Le ultime dritte. Vietato fallire per l'di Simone. I nerazzurri, infatti, vogliono rispondere immediatamente alla Juventus, vittoriosa contro il Napoli . I bianconeri si sono portati momentaneamente in vetta a discapito ...

Inter-Udinese, probabili formazioni: Inzaghi ne cambia due La Gazzetta dello Sport

Sky - Verso Inter-Udinese, conferme per l'undici di Inzaghi: dentro Bastoni e Bisseck Fcinternews.it

Inzaghi: “Sfida scudetto con la Juve Pressione quotidiana. Giocare prima o dopo…”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato anche a Sky Sport prima della sfida di San Siro con l’Udinese. “I ragazzi hanno preparato bene la gara, 3/4 giorni di ottimo lavoro, sappiamo la forza ...

Inter - Udinese: le formazioni ufficiali

Alle 20:45 ci sarà la sfida Inter - Udinese, questo match è particolarmente importante anche in ottica Juventus visto che in caso di sconfitta o pari dei nerazzurri, i ...