Inter e Juve | prima fuga del campionato | +7 dei bianconeri secondi sul Milan | LA CLASSIFICA

Inter - Udinese, il rigore su Lautaro col VAR scatena i tifosi di Juventus e Napoli: uniti nella polemica

Rigore all'col VAR: tifosiscandalizzati . Due pesi e due misure: tifosi Napoli su tutte le furie .- Udinese: il rigore per contatto Perez - Lautaro. L'azione si sviluppa sulla ...

Inter-Juve, il derby infinito prosegue sul mercato | Nerazzurri anticipati dai rivali JMania

I friulani cadono sotto i colpi di Calhanoglu (rigore), Dimarco, Thuram e Lautaro: bianconeri ricacciati a -2

l'Inter si riprende il primo posto in campionato dopo averlo perso a inizio giornata per mano dell'inseguitrice: i nerazzurri battono 4-0 l'Udinese con una fiammata letale e tornano in testa alla ...

Tutto facile per l'Inter dopo il rigore che sblocca il match: poker all'Udinese

All'Inter basta meno di un quarto d'ora per superare la resistenza dell'Udinese, che a base di difesa e contropiede onora il bianconero senza però avere l'impressionante solidità della Juventus. I ...