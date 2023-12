Inter | Carlos Augusto | 'Io braccetto di difesa? Mi sono trovato molto bene'

Altre News in Rete:

Carlos Augusto: "L'Inter è una squadra importantissima, è un onore indossare questa maglia"

Augusto, giocatore dell', ha parlato al 'Matchday Programme' del sito web ufficiale nerazzurroAugusto, giocatore dell', ha parlato al 'Matchday Programme' del sito web ...

INTER, CARLOS AUGUSTO: "ISPIRATO DA RONALDO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Carlos Augusto: “Onore giocare nell’Inter. Il giocatore che mi ha più ispirato…” fcinter1908

Udinese, Cioffi a Sky: "Abbiamo un piano gara ben definito, ma contro questa Inter dura 3'. Serve coraggio"

A pochi istanti dal fischio d'inizio di Inter-Udinese, Gabriele Cioffi parla così ai microfoni di Sky Sport: "I risultati La medicina di cui aveva bisogno la squadra - esordisce -. Abbiamo un piano ...

Inter-Udinese in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Inter-Udinese, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...