Inter | Ausilio reagisce al gol di Muriel al 95? con il Milan | il retroscena!

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’stasera scende in campo a San Siro contro l’Udinese nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Alle ore 18 ha giocato invece ilcontro l’Atalanta: DAZN ha svelato un retroscena legato proprio alla gara dei rossoneri e alla reazione dial gol dial 95? STUPORE – L’di Simone Inzaghi alle 20.45 affronta l’Udinese in una sfida molto delicata alla luce della vittoria della Juventus contro il Napoli. Prima del fischio d’inizio, DAZN svela un retroscena legato a Piero. Il direttore sportivo nerazzurro, arrivato allo stadio, apprende della sconfitta dela Bergamo al 95? per mano di Luis. Davanti al video della rete messa a segno dal colombiano,ha esclamato: ...