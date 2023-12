Inter | allerta massima con l’Udinese Inzaghi spinge i suoi – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) A poche ore dal delicatissimo match tra l’allo stadio Meazza, Simoneha messo in vista isull’importanza della sfida di questa e dei tre punti che risultano essere fondamentali così come quelli del Napoli. Come ricordato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, da evitare un precedente da primi in classifica, proprio contro i friulani. ATTENZIONE – In quattro giorni – aggiungendo anche la sfida di domenica prossima – l’si gioca un pezzo di stagione. Da un lato l’importanza della Serie A e di tenere salda la vetta, dall’altro lato invece il percorso in Champions League e l’eventuale primo posto nel girone. A San Siro servirà fare l’impossibile per tenere alta la concentrazione ed evitare intoppi o eventuali inciampi su partite più semplici. Lo scorso anno sono ...