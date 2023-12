Intelligenza Artificiale | l’accordo storico tra Parlamento e Consiglio Ue

(Di sabato 9 dicembre 2023) È stata ufficialmente approvata la AI Act, la legge sull’. Lo fanno sapere sui loro profili X i membri dele deleuropeo, i quali sono giunti ad un accordodopo 36 ore di dibattito. “! L’UE diventa il primo continente a stabilire regole chiare per l’uso dell’IA. L’Ai Act è L'articolo proviene da Il Difforme.

