Incidente frontale sulla Sannitica | donna muore nell’impatto

(Di sabato 9 dicembre 2023) Secondomortale in poche ore sulle strade campane. Dopo il sinistro che ieri sera, a Sant’Agata dei Goti, è costato la vita a una 63enne napoletana, oggi pomeriggio un nuovo impatto è avvenuto a Telese Terme, lungo la viache conduce ad Amorosi. A morire unadi 58 anni originaria di Frasso Telesino. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Altre News in Rete:

Scontro frontale sulla SS 106 nel Cosentino, un morto e un ferito

A perdere la vita uno dei conducenti e nello scontrocoinvolta anche una donna rimasta ferita. Sul posto si sono registrati code e rallentamenti. Presenti sul luogo dell'118, ...

Scontro frontale sulla SS 106 nel Cosentino, un morto e un ferito Il Lametino

Incidente frontale a Macerata, nei guai un 53enne ubriaco al volante alle 3 del pomeriggio. Ritiro della paten corriereadriatico.it

Incidente mortale sulla Statale Sannitica: morta una 58enne di Frasso Telesino

Un morto e un ferito. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Telese Terme lungo la ex SS sannitica in prossimità con la variante di via San Giovanni. Due le auto ...

Cariati, inseguito dai carabinieri causa incidente mortale

La vittima, un 44enne, era a bordo di un'auto rubata. La fuga a tutta velocità, poi l'impatto frontale con la vettura guidata da una donna di 28 anni. Lei è gravissima all'ospedale di Cosenza ...