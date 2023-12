Incendio ospedale Tivoli | fiamme partite da un deposito di rifiuti speciali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 dicembre 2023) “Lo spaventosodivampato all’diè una tragedia terribile. Ai familiari dei quattro anziani che hanno perso la vita rivolgo il mio sincero cordoglio e la mia vicinanza”. È quanto ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, commentando la tragedia avvenuta ieri sera in provincia di Roma. Il ministro Schillaci: “Lo spaventosodivampato all’diè una tragedia terribile” “Sono in costante contatto con il presidente Rocca – ha aggiunto il ministro – il quale mi ha assicurato che tutti i pazienti sono stati messi in sicurezza e siamo pronti a dare il supporto necessario. Ringrazio tutti gli operatori coinvolti nelle attività di soccorso, i medici e gli infermieri che stanno garantendo assistenza e le strutture sanitarie che si sono ...