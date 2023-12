Incendio ospedale di Tivoli | quattro vittime e 134 pazienti evacuati | anche bambini

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 9 dicembre 2023) Unè divampato nella tarda serata di ieri nell'di, comune alle porte di Roma.persone sono morte, due intossicate, una per un infarto mentre una quarta sarebbe invece deceduta per cause non riconducibili al rogo. Lesono due uomini di 76 e 86 anni e due donne di 84 e 86 anni. Le fiamme sono state spente ma è stata necessaria l'evacuazione dell', invaso dal fumo. La struttura al momento del rogo conteneva 134, tra cui settee diversi neonati, tutti trasferiti in altri ospedali. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno trasportato e smistato 69in vari ospedali di Roma e provincia. Sul posto 23 ambulanze e tre auto mediche. Sono state inoltre montate sul ...