Incendio ospedale di Tivoli | quattro vittime | 150 pazienti evacuati

(Di sabato 9 dicembre 2023) Unè divampato nella tarda serata di ieri nell'di, comune alle porte di Roma.persone sono morte, due intossicate, una per un infarto mentre una quarta sarebbe invece deceduta per cause non riconducibili al rogo. Lesono due uomini di 76 e 86 anni e due donne di 84 e 86 anni. Le fiamme sono state spente ma è stata necessaria l'evacuazione dell', invaso dal fumo. La struttura al momento del rogo conteneva 134 persone, tra cui sette bambini e diversi neonati, tutte trasferite in altri ospedali della Capitale. Non sono ancora chiare le cause, il rogo, secondo quanto si apprende, sarebbe partito dal piano - 3 e poi si sarebbe spostato al - 2 e al - 1, da lì le fiamme avrebbero raggiunto il pronto soccorso e la Terapia intensiva. Altri ...