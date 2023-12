(Di sabato 9 dicembre 2023) Le fiamme sono divampate in un locale adibito a deposito di rifiuti speciali e si sono poi diffusee aree vicine, raggiungendo il Pronto Soccorso e la Terapia intensiva

Altre News in Rete:

Dal contagio da epatite C ai rifiuti radioattivi abbandonati, tutti i problemi dell'ospedale di Tivoli. E la nuova struttura è ancora un ...

Ora le fiamme con il seguito di lutti, sofferenza e indagini per scoprire come sia stato possibile'ospedale della Asl con territorio sanitario tra i più vasti d'Europa.ospedale Tivoli, ...

Tivoli, incendio all'ospedale: tre morti e 200 evacuati RomaToday

Incendio nell'ospedale di Tivoli: 3 morti, 193 pazienti evacuati, anche neonati. Il procuratore: s'indaga per omicidio colposo plurimo Corriere Roma

Tesei, un caloroso benvenuto a tutti i turisti in Umbria

Per il weekend lungo iniziato l'8 dicembre è stato prenotato in Italia il 74% delle camere disponibili, per un totale previsto di 4,5 milioni di presenze nelle strutture ricettive ufficiali, il 4,3% ...

Incendio nell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, 3 morti e centinaia di pazienti evacuati

Le fiamme sono divampate in un locale adibito a deposito di rifiuti speciali e si sono poi diffuse nelle aree vicine, raggiungendo il Pronto Soccorso e la Terapia intensiva ...