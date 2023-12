Incendio nell' ospedale di Tivoli | tre morti Pazienti trasferiti

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tre persone sono morte in seguito all'che si è sviluppatoa tarda serata di ieridi, comune alle porte di Roma. Si tratta, secondo quanto si apprende, di due persone che sarebbero rimaste intossicate e una terza a causa di un infarto. Una quarta persona sarebbe invece deceduta poco prima che scoppiasse l'. Le fiamme sono state spente ma è ancora in corso...

Altre News in Rete:

Incendio all'ospedale di Tivoli. Morto un paziente ricoverato in cardiologia. Duecento pazienti sgomberati, sette bambini

L'ospedale è stato evacuato al buio, i neonati sono stati portati sulle ambulanze e altri pazienti'adiacente palazzina del Cup. L'è iniziato intorno alle 23. L'dal reparto per ...

Incendio nell'ospedale di Tivoli: almeno 4 morti Corriere Roma

Incendio all'ospedale di Tivoli, 3 morti e 150 evacuati RaiNews

Tivoli, ecco l'intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio in ospedale

Sul profilo Instagram dei vigili del fuoco è stato pubblicato un video che illustra l'intervento per Danni dopo l’incendio:. Flessya torna operativa Flessya, azienda specializzata nella produzione di porte interne, è tornata pienamente operativa dopo l’incendio che ha colpito duramente il reparto verniciatura anche grazie alla sua ex ‘rivale’ e so ...