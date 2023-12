Incendio nell' ospedale di Tivoli | quattro morti Oltre 130 i pazienti trasferiti | tra loro bambini e neonati

(Di sabato 9 dicembre 2023) E’ diil bilancio di un drammaticodivampatoa serata dell’Immacolatadi, alle porte di Roma. Le fiamme sarebbero partite alle 22.30 dai piani sotterranei del San Giovanni Evangelista. Le vittime sono due uomini di 76 e 86 anni e due donne di 84 e 86 anni , tuttidella struttura. Non è chiaro se una difosse deceduta poco prima del...

Staggia, incendio in un maneggio. Tre intossicati, gli animali in salvo

Poggibonsi (Siena), 9 dicembre 2023 – Incendio nella notte in un maneggio a Staggia, in località Caduta. Le fiamme hanno coinvolto tre box del centro ippico; ancora da chiarire le cause.