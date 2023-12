Incendio nell’ospedale di Tivoli | 4 anziani morti Trasferiti a Roma più di 130 pazienti | si indaga sulle cause | già disposta autopsia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Quattroe 134evacuati. È il tragico bilancio dell’divampato venerdì sera alle 22.30San Giovanni Evangelista di, in provincia di. Complessivamente al momento del rogo erano presenti nella struttura circa 200 persone, trae personale sanitario. Una delle ipotesi è che le fiamme possano essere partite dal retro della struttura. Il rogo si è poi propagato all’interno, con il fumo che ha invaso il nosocomio fino all’ultimo piano. Ieri sera, dopo che era scattato l’allarme, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto dai diversi distaccamenti provinciali con almeno 60 unità e una ventina di mezzi, tra cui tre autoscale che sono state utilizzate per portare in salvo alcune delle persone ...